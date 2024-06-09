Anasayfa Video Galeriler Gündem Tonlarca tarihi geçmiş şeker ele geçirildi Tonlarca tarihi geçmiş şeker ele geçirildi 09 Haziran 2024 Pazar Saat: 17:50 Gaziantep'te zabıta ekiplerinin çalışmaları sonucu, 5 ton tarihi geçmiş şekerleme ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edilirken, olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6665c13eed76697ecb0e3c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Antalya'da orman yangını Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi