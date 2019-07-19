  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Temmuz 2019 10:03

Top Gun efsanesi geri dönüyor ! Maverick'in fragmanı

Amerikalı aktör Tom Cruise'un Kelly McGillis ile başrollerini paylaştığı 1986 tarihli efsane filmi Top Gun'ın devamı olan Top Gun: Maverick'in fragmanı yayınladı.

Video Galeri
Katil zanlısından şok sözler: ''Zavallı çocuk, üzgünüm ona''
Katil zanlısından şok sözler: ''Zavallı çocuk, üzgünüm ona''
Video Galeri
Direksiyon başında uyudu: Kaza yayayı teğet geçti
Direksiyon başında uyudu: Kaza yayayı teğet geçti
Video Galeri
Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı
Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı
Video Galeri
Uzungöl'de Kürdistan kavgası ! 9 kişi sınır dışı edildi...
Uzungöl'de Kürdistan kavgası ! 9 kişi sınır dışı edildi...
Video Galeri
Trabzon'da ''Kürdistan'' bayrağı açan kişiye linç girişimi
Trabzon'da ''Kürdistan'' bayrağı açan kişiye linç girişimi
Video Galeri
Erbil’deki saldırının faillerin birinin kimliği açıklandı
Erbil’deki saldırının faillerin birinin kimliği açıklandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM