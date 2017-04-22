  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Nisan 2017 17:50

Topbaş: Bundan sonraki çalışmalarımız çok daha farklı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultanahmet Meydanı'nda 564 bin laleden oluşan 1453 metrekarelik lale halının açılışını yaptı.

Video Galeri
Köpek sahiplenme tartışmasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
Köpek sahiplenme tartışmasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
Video Galeri
Medipol Başakşehir futbolcuları gazetecilere saldırdı
Medipol Başakşehir futbolcuları gazetecilere saldırdı
Video Galeri
3’üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını açtı
3’üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını açtı
Video Galeri
Teröristlerin deposunda patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Teröristlerin deposunda patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Video Galeri
Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Video Galeri
Atatürk Havalimanı'nda toprak alana çıktı
Atatürk Havalimanı'nda toprak alana çıktı