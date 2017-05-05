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  3. 05 Mayıs 2017 12:50

Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, FETÖ soruşturmasında tutuklu olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
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