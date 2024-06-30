  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı

Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı

Güncelleme:

Topkapı Sarayı tarihinde ilk kez gece ziyaretlerine açıldı. Topkapı Sarayı'na gelecek ziyaretçiler, iki grup halinde saray içerisinde gezme imkanı bulacak.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Düğünde istek parça kavgasında kan aktı: Yaralılar var
Düğünde istek parça kavgasında kan aktı: Yaralılar var
Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı
Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı
Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör
Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör
Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü
Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü
Yine bir devre mülk, yine bir ücretsiz tatil vurgun: Onbinlerce kişi dolandırıldı
Yine bir devre mülk, yine bir ücretsiz tatil vurgun: Onbinlerce kişi dolandırıldı
Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar
Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar
Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini
Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini
Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL
Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL