Anasayfa Video Galeriler Gündem Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 10:11 Güncelleme: 30 Haziran 2024 Pazar 10:11 Topkapı Sarayı tarihinde ilk kez gece ziyaretlerine açıldı. Topkapı Sarayı'na gelecek ziyaretçiler, iki grup halinde saray içerisinde gezme imkanı bulacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668105256e9c62a347062dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğünde istek parça kavgasında kan aktı: Yaralılar var Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü Yine bir devre mülk, yine bir ücretsiz tatil vurgun: Onbinlerce kişi dolandırıldı Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL