Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Toplu şehit mezarı kazıyorlar'' iddiaları sonrası o görüntüler için açıklama geldi ''Toplu şehit mezarı kazıyorlar'' iddiaları sonrası o görüntüler için açıklama geldi 10 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 13:35 Gaziantep'te yer alan şehitlikte toplu mezar kazıldığı iddiasını içeren bir video sosyal medyada gündem olmuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631c686a63e3403cd9116dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrikli scooterlar için ''ölümcül'' uyarı Tohumunu yurt dışından getirmişti, şimdi siparişlere yetişemiyor İstanbul'da dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var Bakan Soylu ''sınır dışı edildi'' demişti, İstanbul'da öldürüldü AK Parti Gençlik Kolları'ndan skandal yalan! İzmir'de Tarkan çılgınlığı! İzmir Marşı yarım kalınca bakın ne yaptı İzmir'de 100.yıl kutlamaları... Helikopterler zeybek oynadı İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var! İstanbul'da kadın kasiyere kadından tokatlı saldırı kamerada