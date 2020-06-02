  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Haziran 2020 12:45

Toplu taşıma normalleşti mi? İşte metrobüs, tramvay ve vapurdan görüntüler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına uygulanan yüzde 50'lik sınırın kaldırılmasının ardından taşıtlardaki yoğunluk böyle görüntülendi.

Video Galeri
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Hastaların yüzde 50'si hastaneleri aşırı kullanıyor
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Hastaların yüzde 50'si hastaneleri aşırı kullanıyor
Video Galeri
Haliç Köprüsü'nde korku dolu anlar!
Haliç Köprüsü'nde korku dolu anlar!
Video Galeri
İdlib'de 14'üncü ortak devriye yapıldı
İdlib'de 14'üncü ortak devriye yapıldı
Video Galeri
Şehir eşkıyasından sokak köpeğine işkence kamerada!
Şehir eşkıyasından sokak köpeğine işkence kamerada!
Video Galeri
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Video Galeri
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM