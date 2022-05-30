Anasayfa Video Galeriler Gündem Toplu taşımada yasaksız ilk gün! Maskeye veda edemeyenler de var Toplu taşımada yasaksız ilk gün! Maskeye veda edemeyenler de var 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 10:41 Türkiye'de üç gün art arda koronavirüs vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı. Ancak bazı yolcuların maske takmaya devam ettiği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6294752b4703cf581d51d1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaybolan uçağın enkazı bulundu Erdoğan selfie çeken çocuğu böyle uyardı Madonna ölümden döndü! O anlar kamerada Sokak ortasında kadına şiddet! Yumrukladı, saçlarından tutup sürükledi İstanbul açıklarında korkutan anlar! İki gemi böyle çarpıştı İstanbul'un fethi için Ayasofya'da çok özel gösteri Mahallelinin dikkat 5 yaşındaki çocuğu ölümden kurtardı Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da tepki çeken ''cübbeli ve sarıklı'' icazet yürüyüşü