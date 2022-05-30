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  4. Toplu taşımada yasaksız ilk gün! Maskeye veda edemeyenler de var

Toplu taşımada yasaksız ilk gün! Maskeye veda edemeyenler de var

Türkiye'de üç gün art arda koronavirüs vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı. Ancak bazı yolcuların maske takmaya devam ettiği görüldü.

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