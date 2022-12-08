Anasayfa Video Galeriler Gündem Toprağın altından cephane çıktı Toprağın altından cephane çıktı 08 Aralık 2022 Perşembe Saat: 07:45 Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63916bdd1751e94a8200cfc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı Çağan Irmak'ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı Van'da okul servisi devrildi: Yaralılar var Yılbaşı hindisine büyük zam