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Toprağın altından cephane çıktı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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