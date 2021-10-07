Anasayfa Video Galeriler Gündem Toptancılar halinde yangın! Alevler geceyi aydınlattı Toptancılar halinde yangın! Alevler geceyi aydınlattı 07 Ekim 2021 Perşembe Saat: 09:00 Kastamonu’da toptancılar halinde yangın çıktı. Yangında reklam şirketine ait bir depo kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615e8d168b0df252d37983f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı’da stüdyo gelen bu telefonla buz kesti Çanakkale'de denizdeki yunusları görünce peşlerine takıldı ve... İstanbul'un köprüleri ''Serebral Palsi'' için yeşile büründü ''Barınamıyoruz'' diyen öğrencilerden İstanbul'da battaniyeli yürüyüş Sadakatsiz'e damga vuran sahne Ailesinin durumu kötü olduğu için üniforma alamayan öğrenci okula alınmadı Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın nişanlısı ile buluştu Saadet Partili il başkanı aracında ölü bulundu Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu! ''50 bin lira teklif etti''