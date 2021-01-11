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  3. 11 Ocak 2021 11:00

Torbacılar kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Bağcılar'da torbacı olarak bilenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin yakalanma anı kameralara yansıdı.

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