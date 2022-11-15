Anasayfa Video Galeriler Gündem Törende rahatsızlanan Başkonsolos hastaneye kaldırıldı Törende rahatsızlanan Başkonsolos hastaneye kaldırıldı 15 Kasım 2022 Salı Saat: 13:55 Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıkan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637370205818f816b238e643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk mühendisler bir ilki başardı! Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza! Ön tekerleri yerinden çıktı Tunceli'de 881 personelle dev operasyon Taksim saldırısında yeni gözaltılar Taciz zanlısına sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada Erdoğan ve Biden'dan kritik görüşme Suriyeli kaçakların Türkiye'ye sızdığı anlar kamerada Polis eve girer girmez kadın teröristin boğazını sıktı! İşte sebebi...