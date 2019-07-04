  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Temmuz 2019 11:00

Tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda 29 yaşındaki gencin sokak ortasında göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Laf atma kavgası olduğu belirlenen olaya ilişkin yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde dün saat 07.00 sıralarında semtteki bir sokakta faaliyet gösteren otoparkın önünde meydana...

Video Galeri
Mülteci merkezine saldırıda ölü sayısı artıyor
Mülteci merkezine saldırıda ölü sayısı artıyor
Video Galeri
Bir babanın isyanı: ''Devletimiz bu adamı assın!''
Bir babanın isyanı: ''Devletimiz bu adamı assın!''
Video Galeri
Çin’de hortum faciası: 6 ölü
Çin’de hortum faciası: 6 ölü
Video Galeri
Gözaltına alınan Avustralyalı öğrenci serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Avustralyalı öğrenci serbest bırakıldı
Video Galeri
Sorumsuzlukları ile pes dedirttiler
Sorumsuzlukları ile pes dedirttiler
Video Galeri
“Adrenalin olsun diye kapkaç yaptılar
“Adrenalin olsun diye kapkaç yaptılar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM