Tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
04 Temmuz 2019 11:00
Tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda 29 yaşındaki gencin sokak ortasında göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Laf atma kavgası olduğu belirlenen olaya ilişkin yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde dün saat 07.00 sıralarında semtteki bir sokakta faaliyet gösteren otoparkın önünde meydana...