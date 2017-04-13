SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Nisan 2017 14:20

Torununu kucağına alan dede mest oldu

5 günlük torununu kucağına alan 105 yaşındaki Kanadalı dedenin mutluluğu yüzüne yansıdı.

Video Galeri
Yer: Bursa... Ölüme meydan okuyorlar!
Yer: Bursa... Ölüme meydan okuyorlar!
Video Galeri
Tuzaklanan EYP imha edildi
Tuzaklanan EYP imha edildi
Video Galeri
Bakan Akdağdan İbrahim Erkal açıklaması
Bakan Akdağdan İbrahim Erkal açıklaması
Video Galeri
Oturma eylemine polis müdahalesi
Oturma eylemine polis müdahalesi
Video Galeri
Karnı guruldayan genç kız hayata küstü
Karnı guruldayan genç kız hayata küstü
Video Galeri
Pompalı tüfekle gasp
Pompalı tüfekle gasp