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Tosuncuk'un eniştesi şebeke lideri çıktı

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Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle binlerce kişiyi dolandıran ''Tosuncuk''un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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