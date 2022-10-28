Anasayfa Video Galeriler Gündem Tosuncuk'un eniştesi şebeke lideri çıktı Tosuncuk'un eniştesi şebeke lideri çıktı 28 Ekim 2022 Cuma Saat: 15:00 Güncelleme: 28 Ekim 2022 Cuma 15:00 Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle binlerce kişiyi dolandıran ''Tosuncuk''un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635bc4606fe6527242019a9f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam! Babasını öldüren kişiden şikayetçi olmadı: ''Babamın sapık hareketleri vardı'' Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler Engelsiz Kreş'i Mansur Yavaş açtı Avrasya Tüneli'nde feci kaza! İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var Genç kızı tekme tokat dövüp, yerlerde sürüklediler Aydın Doğan ve Mesut Yılmaz'ın görüntüleri Aydın Doğan canlı yayına bağlandı, ''pijama'' olayını anlattı