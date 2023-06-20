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Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada

Dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle kapanan Trabzon-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen heyelan güvenlik kamerasına yansıdı.

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