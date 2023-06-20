Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada

1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı

Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu

İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti

Yabancı uyruklu kişi 23'üncü kattan intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı!

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var