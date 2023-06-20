Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada 20 Haziran 2023 Salı Saat: 16:00 Dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle kapanan Trabzon-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen heyelan güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6491a2e86adb1d4f916371d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da orman yangını Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç! Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı Pınar Deniz'den Delikanlım performansı Asgari ücret belli oldu! 1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite