Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 10:35 Güncelleme: 15 Haziran 2023 Perşembe 10:35 Trabzon-Gümüşhane karayolu yolu sel sularının getirdiği taş ve çamur nedeniyle ulaşıma kapandı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648abf4e52da284b00227743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lenfomaya yakalanmıştı... Hakan Özoğuz'un sağlık durumu açıklandı Görüntüler Türkiye'den! Haziran ayının ortasında her yer beyaza büründü İstanbul'da İETT otobüsü 7 metreden alt yola düştü İstanbul'da ''karga saldırısı'' kamerada AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü 1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi Hainlere ağır darbe! 41 terörist öldürüldü