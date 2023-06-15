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Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı

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Trabzon-Gümüşhane karayolu yolu sel sularının getirdiği taş ve çamur nedeniyle ulaşıma kapandı

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