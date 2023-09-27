Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzon'da akıl almaz kavga! Deniz manzaralı mezar için kavga çıktı Trabzon'da akıl almaz kavga! Deniz manzaralı mezar için kavga çıktı 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 15:10 Trabzon'da "deniz manzaralı mezarlık" alanı yüzünden çok sayıda vatandaş hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65141bb12b160d5e495a90d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da onlarca TOGG böyle görüntülendi İstanbul'da ambulans devrildi Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Kadınlar kavga etti, erkekler izledi Sosyal medyada canlı yayında taciz! Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı Lüks restoranda garson terörü kamerada Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama