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  4. Trabzon'da akıl almaz kavga! Deniz manzaralı mezar için kavga çıktı

Trabzon'da akıl almaz kavga! Deniz manzaralı mezar için kavga çıktı

Trabzon'da "deniz manzaralı mezarlık" alanı yüzünden çok sayıda vatandaş hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartıştı.

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