Trabzon'da akıl almaz kavga! Deniz manzaralı mezar için kavga çıktı

Trabzon'da "deniz manzaralı mezarlık" alanı yüzünden çok sayıda vatandaş hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartıştı.

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