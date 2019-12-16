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  3. 16 Aralık 2019 13:30

Trabzon'da bulunan 2 ayaklı hayvan iskeleti şaşırttı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bulunan 1,5 metre uzunluğunda ve 2 ayaklı olan hayvan iskeletinin hangi hayvana ait olduğu merak konusu oldu.

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