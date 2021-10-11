Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzon'da dev fuhuş operasyonu Trabzon'da dev fuhuş operasyonu 11 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 18:06 Trabzon'da polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616452da051fc420d802df73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı Önce koronavirüs sanıldı, gerçek başka çıktı! ''Hayatta kalabilmesi mucize'' Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı Petrol tesisinde büyük yangın İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır'' Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü İstanbul'un göbeğinde korkunç anlar: Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba şikayetçi oldu