  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Trabzon'da dev fuhuş operasyonu

Trabzon'da dev fuhuş operasyonu

Trabzon'da polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı
Önce koronavirüs sanıldı, gerçek başka çıktı! ''Hayatta kalabilmesi mucize''
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
Petrol tesisinde büyük yangın
İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır''
Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü
İstanbul'un göbeğinde korkunç anlar: Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı
Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor
Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba şikayetçi oldu