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  3. 18 Temmuz 2019 23:54

Trabzon'da ''Kürdistan'' bayrağı açan kişiye linç girişimi

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de turistler, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı açıp fotoğraf çektirmek isteyince linç edilmek istendi.

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