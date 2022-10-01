Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzon'da ortalık kan gölüne döndü! Trabzon'da ortalık kan gölüne döndü! 01 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 16:15 Trabzon'da meydana gelen korkunç olayda bir kişi bacağından başka biri de seken kurşunla gözünden yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63383d6a4187623e6b2f6f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'yi sarsan isyan: ''Servis parasını bile ödeyemedik'' Antalya'da kahreden görüntü! Cansız bedenini bırakamadı Bir şehit verdiğimiz hain saldırının failleri 9 bin saatlik mesaiyle bulundu Sosyal medyada gündem oldu: 1555 yılında yazılan kitapta Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi İbrahim Tatlıses ile sevgili olduğu konuşulan 21 yaşındaki Berka Gül ile ilgili açıklama Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı Korkunç motosiklet kazası! Kazada dili boğazına kaçtı! Bir annenin intihar girişiminde kahreden görüntü