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Trabzon'da ortalık kan gölüne döndü!

Trabzon'da meydana gelen korkunç olayda bir kişi bacağından başka biri de seken kurşunla gözünden yaralandı.

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