Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar 25 Ağustos 2024 Pazar Saat: 23:27 Güncelleme: 25 Ağustos 2024 Pazar 23:27 Trabzon'da lunaparkta elektrik kesilince duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cb93ae24bec7b91f0a03a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu İzmir'deki orman yangını kontrol altında Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü Samsun'da 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da 4 katlı otelde korkutan yangın