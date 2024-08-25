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Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar

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Trabzon'da lunaparkta elektrik kesilince duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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