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Trabzonspor, Maxi Gomez'i resmen açıkladı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, İspanya La Liga kulübü Valencia'dan Uruguaylı golcü oyuncu Maxi Gomez'i kadrosuna kattığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

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