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  4. Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

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