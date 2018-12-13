Trabzonspor’dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı
13 Aralık 2018 19:55
Trabzonspor’dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı
Trabzonspor, 16 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla zorlu müsabakanın heyecanını yaşatmaya başladı. Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00’da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti. Trabzonspor, ’Maçka’da buluşalım’ şarkısını bordo-mavi renklerle...