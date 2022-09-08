Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzonspor'dan bir transfer daha! Evine geri döndü Trabzonspor'dan bir transfer daha! Evine geri döndü 08 Eylül 2022 Perşembe Saat: 07:45 Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, yuvaya döndü. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından, yıldız futbolcunun formalı fotoğrafını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6319735cebe3021339648ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü En düşük işçi maaşı 8 bin lira yapıldı, işçiler göbek atarak kutladı Yetenek yarışmasında ağızları açık bırakan şov: Küçük çocuk havada asılı kaldı... Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Alevler ilerliyor, evler boşaltıldı! Trafikte hamile kadına kabusu yaşatan ''ünlü'' kardeşlerin cezası belli oldu İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem Akıl almaz tarihi eser hırsızlığı! 2023 asgari ücret zammı için 3'üncü formül iddiası ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' diyen Tekin için CHP'den açıklama