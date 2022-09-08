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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Evine geri döndü

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, yuvaya döndü. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından, yıldız futbolcunun formalı fotoğrafını paylaştı.

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