Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzonspor'dan bir transfer daha! Resmen açıklandı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Resmen açıklandı 12 Ağustos 2022 Cuma Saat: 15:05 Son şampiyon Trabzonspor, Levante forması giyen Enis Bardhi’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f642064a3b9c52446399b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de orman yangını çıktı Çöpe atıyordu, içinden bir servet çıktı Türkiye'deki sivrisineklerde ölümcül hastalık alarmı! 3 ilde daha petrol umudu! TPAO çalışmalara başlıyor Bugüne kadar karşılaştığınız tüm vicdansızlıkları unutun! İETT otobüsünün üstüne direkler düştü: Çok sayıda yaralı var AK Parti döneminde çürümeye terk edilmişti, İBB restore etti Bulun bu mahalle arası trafik magandasını CHP'den gurbetçi seçmen atağı; Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış