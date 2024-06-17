Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi 17 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 15:17 Güncelleme: 17 Haziran 2024 Pazartesi 15:17 Trabzonspor Kulübü, 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı. Ancak tanıtım videosunda, ''6 defa şampiyon olduk'' ifadelerinin yer alması ve Trabzonspor'un 7'inci şampiyonluğuna yer verilmemesi kafa karışıklığına yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66702941539b5ce5ad04e577" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı İzmir'de orman yangını Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi İstanbul trafiğinde ''müjde, insanlık ölmemiş'' dedirten olay 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı İsrail destekçisi Tarantino'ya Filistin protestosu 50 bin TL maaşla işçi arıyorlar, bulamıyorlar