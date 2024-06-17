Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi

Trabzonspor Kulübü, 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı. Ancak tanıtım videosunda, ''6 defa şampiyon olduk'' ifadelerinin yer alması ve Trabzonspor'un 7'inci şampiyonluğuna yer verilmemesi kafa karışıklığına yol açtı.

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