Trabzonsporlu futbolcuların cam seyir terasındaki zor anları
28 Kasım 2018 17:20
Trabzonsporlu futbolcuların cam seyir terasındaki zor anları
Gümüşhane’nin Torul ilçesine gelen Trabzonsporlu futbolcular, Torul Kalesi Cam Seyir Terası’nda zor anlar yaşadı. Taraftar derneği tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak ilçe merkezindeki totem açılışı ve Atatürk Ortaokulu ziyareti için Trabzonspor yönetici, oyuncuları ve teknik direktörü Ünal Karaman, takımın otobüsüyle ilçeye geldi. Kaymakam Hasan Hüseyin Arslan, Belediye...