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  4. Trabzonspor'u karıştıran canlı yayın! Yanlışlıkla yayına girdiler, ortalık karıştı

Trabzonspor'u karıştıran canlı yayın! Yanlışlıkla yayına girdiler, ortalık karıştı

Trabzonspor YouTube kanalında dün ekrana gelen bir canlı yayın ortalığı karıştırdı.

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