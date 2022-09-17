Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafiği birbirine katıp arabalara çarparak kaçtı, polis peşinden böyle koştu Trafiği birbirine katıp arabalara çarparak kaçtı, polis peşinden böyle koştu 17 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 13:50 İstanbul Şişli'de polis ekiplerinin yaptığı denetimde polisin araçtan inmeye ikna edemediği sürücü gaza basıp etraftaki araçlara çarparak kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6325a670ec80f43c6376f6e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Böyle dolandırıcılık görülmedi! Aracına sigorta yaptırdığını sanıyordu ama... İstanbul'da korku dolu anlar: Annesini rehin aldı, Özel Harekat devreye girdi Tünel inşaatında göçük! 2 işçi öldü İstanbul'da korkunç cinayet! Halıya sarıp bırakmışlar Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanı Soylu hakkında bir iddia Erdoğan yine Putin'i bekletti Zafer Partisi'nden ''Yerli ve Milli Escobar'' pankartını tüm illere asacak 200 metrelik dev bina alevlere teslim oldu İETT otobüsünde ''ayağıma bastın'' dehşeti; bıçağını çekip saldırdı!