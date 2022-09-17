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  4. Trafiği birbirine katıp arabalara çarparak kaçtı, polis peşinden böyle koştu

Trafiği birbirine katıp arabalara çarparak kaçtı, polis peşinden böyle koştu

İstanbul Şişli'de polis ekiplerinin yaptığı denetimde polisin araçtan inmeye ikna edemediği sürücü gaza basıp etraftaki araçlara çarparak kaçtı.

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