Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü iddiaya göre trafikte kendisini sıkıştıran cip sürücüsünü durdurmak istedi. Cip sürücüsü aracını motosikletlinin üzerine sürdü, motosikletli ise kaskını fırlattı.

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