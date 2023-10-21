Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 17:45 Güncelleme: 21 Ekim 2023 Cumartesi 17:45 İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü iddiaya göre trafikte kendisini sıkıştıran cip sürücüsünü durdurmak istedi. Cip sürücüsü aracını motosikletlinin üzerine sürdü, motosikletli ise kaskını fırlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533e414593cf7746326f9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu Tekstil atölyesi alev topuna döndü Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü Kanserin doğal çözümünün hasadı başladı Can Yaman'dan hayranına skandal hareket Engelli yolcuya eziyetin cezası bu oldu İstanbul'da polis yelekli milyonluk gasp kamerada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı