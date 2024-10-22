Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada 22 Ekim 2024 Salı Saat: 22:05 Rize'nin Ardeşen ilçesinde otoyola ters şeride giren bir kamyonet, üzerine doğru akan trafiği de, kendi canını da, diğer vatandaşların canını da umursamayıp yoluna devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6717f7895d515edbca07a6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür'' İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği HSK'nın otoparkında müfettişe bıçaklı saldırı kamerada Öcalan'ı Meclis'e davet eden Bahçeli, attığı ipi unuttu Eski cumhurbaşkanına ''yolsuzluk''tan yaka paça gözaltı Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada Bahçeli Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti