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  4. Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada

Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesinde otoyola ters şeride giren bir kamyonet, üzerine doğru akan trafiği de, kendi canını da, diğer vatandaşların canını da umursamayıp yoluna devam etti.

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