  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi

Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi

İstanbul Şişli'de alkollü sürücü park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak yan yattı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada
İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada
Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü
Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü
200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL
200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL
Deniz Akkaya hakkında zorlama hapis talebi için karar verildi
Deniz Akkaya hakkında zorlama hapis talebi için karar verildi
15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti
15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti
15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı
15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Robot süpürge bomba gibi patladı
Robot süpürge bomba gibi patladı
Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı
Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı
Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu
Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu