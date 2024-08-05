Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 15:31 İstanbul Şişli'de alkollü sürücü park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak yan yattı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0c638f276c2112f0920e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü 200 bin bin TL'lik otomobiline 400 bin TL harcayıp 2 milyon TL Deniz Akkaya hakkında zorlama hapis talebi için karar verildi 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti 15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı Robot süpürge bomba gibi patladı Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu