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  3. 06 Haziran 2017 19:15

Trafik kazaları kamerada

Afyonkarahisar’da son aylarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceği gözler önüne serildi.

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