  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Mayıs 2017 23:45

Trafik kazası meydan kavgasına döndü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi. Demir çubuk ve sopaların kullandığı kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarınca kaydedildi.

Video Galeri
TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
Video Galeri
Adıyamanda 2 kardeşin cesedi bulundu
Adıyamanda 2 kardeşin cesedi bulundu
Video Galeri
Eskişehirde feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Eskişehirde feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Video Galeri
Kartalda polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
Kartalda polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
Video Galeri
Kestane ağaçlarını kurutan katil arılara çare bulunamıyor
Kestane ağaçlarını kurutan katil arılara çare bulunamıyor
Video Galeri
Başsavcı Alperin hayatını kaybettiği kazayla ilgili flaş gelişme
Başsavcı Alperin hayatını kaybettiği kazayla ilgili flaş gelişme