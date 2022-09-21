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  4. Trafik kazası sonrası ortalık karıştı! 3 polis yaralandı

Trafik kazası sonrası ortalık karıştı! 3 polis yaralandı

Adıyaman'da, kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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