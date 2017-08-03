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  3. 03 Ağustos 2017 18:45

Trafik kazasında ölen 6 kişilik gurbetçi aile defnedildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişilik gurbetçi aile, memleketleri Şanlıurfa’da defnedildi.

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Hamile olan iş arkadaşının karnını tekmeledi
Hamile olan iş arkadaşının karnını tekmeledi
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Şişlide taksi yerde yatan kadını ezdi
Şişlide taksi yerde yatan kadını ezdi
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Devleti 20 milyon lira zarar uğratmışlar!
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