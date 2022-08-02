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  4. Trafik magandaları bir gencin hayatını kararttı

Trafik magandaları bir gencin hayatını kararttı

Adana’da otoyolda yarışan bir araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yarışı izleyen 23 yaşındaki gence çarparak çocuğun ölüm kalım savaşı vermesine yol açtı.

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