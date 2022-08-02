Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik magandaları bir gencin hayatını kararttı Trafik magandaları bir gencin hayatını kararttı 02 Ağustos 2022 Salı Saat: 11:15 Adana’da otoyolda yarışan bir araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yarışı izleyen 23 yaşındaki gence çarparak çocuğun ölüm kalım savaşı vermesine yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e8dd2c7fe69e7b8a758f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sıcaktan kavrulanlar soluğu burada aldı İstanbul'daki AVM'de asansör kavgası Kırmızı kart gösteren kadın hakemi hastanelik etti Michael Jackson'ın vokalistinden Dom Dom Kurşunu sürprizi İstanbul'daki ''park nöbeti''ne polis müdahalesi: 12 gözaltı var Çakma mehdinin kadın müritlerini paylaştığı video olay oldu Şarkıcı Aydilge sahnede yere yığıldı, yardımına eşi koştu Aleyna Tilki silah kuşandı, görüntüler olay oldu Antalya'ya uçan turist sayısı açıklandı