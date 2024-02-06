Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı 06 Şubat 2024 Salı Saat: 08:55 Güncelleme: 06 Şubat 2024 Salı 08:55 Mardin’de görevli hakim ile trafikte seyir halindeyken yol isteyen 3 şüpheli arasında tartışma çıktı. Otomobiline çarpan ve hakimin aracının kaputuna çıkarak durdurmaya çalışan şüphelilerin hakime saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c1c9d9863c265cbb0408c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Güler'den Irak'a kritik ziyaret İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Yıkılan Ebrar Sitesi'nde depremde kaybettiklerimizi andılar Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar Sözleşmeli sağlık personeli teklifi Meclis'e sunuldu AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı MHP seçim beyannamesini açıkladı