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  3. 24 Eylül 2019 13:55

Trafik magandaları hem tehdit ettiler hem de şikayetçi oldular

Konya'da trafikte çıkan yol verme tartışmasında taraflar eşi ve çocuğuyla seyahat ederken yolu kesilen bir kişi, kaydettiği görüntüleri paylaştığı için şikayet edildi.

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