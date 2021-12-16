Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik magandaları yol kesip, öyle bir şey yaptı ki... Trafik magandaları yol kesip, öyle bir şey yaptı ki... 16 Aralık 2021 Perşembe Saat: 08:40 Hatay İskenderun'da düğün konvoyundakiler ana yolu trafiğe kapatıp, bir süre göbek atıp oynadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bad16c1c38e74a857650d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç annenin öldüğünü ağlayan bebeği ortaya çıkardı İstanbul'da alevlerin arasında can pazarı Tuvaletini yaparken az kalsın ölüyordu! Bir saatte kurtarıldı Bahar Candan canlı yayında itiraf etti: ''İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım'' AK Parti'den 2023 için bir ''petrol müjdesi'' daha Cübbeli Ahmet’ten asgari ücrete olay tepki Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'na iğrenç taciz İstanbul'da akılalmaz olay! Kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi Sakın hastalanayım demeyin! Sağlık çalışanları iş bıraktı