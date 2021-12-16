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  4. Trafik magandaları yol kesip, öyle bir şey yaptı ki...

Trafik magandaları yol kesip, öyle bir şey yaptı ki...

Hatay İskenderun'da düğün konvoyundakiler ana yolu trafiğe kapatıp, bir süre göbek atıp oynadı.

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