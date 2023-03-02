Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada

Ankara'da birbirleriyle yarışan otomobil sürücülerinin neden olduğu kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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