  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada

Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada

Ankara'da birbirleriyle yarışan otomobil sürücülerinin neden olduğu kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Depremden kaçanların adresi olacak! Bu ilimizde fay hattı yok
Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp!
Son araştırmalar ortaya çıkardı... Denizin altından çok sayıda yeni fay çıktı
Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım''
Uzman isim açıkladı: ''Bir ilimizde deprem riski %90 azaldı''
Altılı Masa'nın ''aday'' toplantısı öncesi flaş açıklama
Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir
İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı
Asrın felaketinde 50 saniye ayrıntısı! Yıkım ve ölüm böyle geldi