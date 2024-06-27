Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterdi. Öfkeli adam, kapıyı ve camı da yumrukladı.

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