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  4. Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı

Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı

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Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterdi. Öfkeli adam, kapıyı ve camı da yumrukladı.

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