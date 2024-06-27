Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 11:01 Güncelleme: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:01 Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterdi. Öfkeli adam, kapıyı ve camı da yumrukladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d1c64fc2d5a0e8403dc73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onu hiç böyle görmediniz: Arda Güler maç sonu çılgına döndü Mide bulandıran sapıklık: Kar maskesi takıp, engelli kadının peşine takıldı Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamayan Adanalı esnaf belediyeye başvurdu Çöken binada ölümden kurtuluş anı kamerada Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı, beklenen video geldi Bolivya'da darbe girişimi: Halk sokaklara döküldü 13 ilde büyük operasyon: 83 gözaltı Başkent'te lunaparkta yangın paniği Ordu'da dev hortum