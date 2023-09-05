Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik magandası kadın sürücüye dehşeti yaşattı Trafik magandası kadın sürücüye dehşeti yaşattı 05 Eylül 2023 Salı Saat: 22:55 İstanbul Arnavutköy'de otomobiliyle seyir halindeyken başka bir sürücü tarafından sıkıştırılan Psikiyatrist çocuğuyla birlikte dehşeti yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f787a806a0a8157b207ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı Kızılcık Şerbeti'nden ilk fragman geldi! Depremzede çocukları kaçırdığı iddia edilen zanlıyı linç ediyorlardı Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı İmamoğlu’ndan İBB'ye yönelik soruşturmaya çok sert tepki: ''Utanç verici! Delikanlı olun!''