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Trafik magandası kamerada! Kaza sonrası darp edildi

Mersin-Antalya yolunda meydana gelen trafik kazasının ardından yaşananlar şoke etti. Trafik kazası sonrasında yumruklar konuştu. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

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