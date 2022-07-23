Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik magandası kamerada! Kaza sonrası darp edildi Trafik magandası kamerada! Kaza sonrası darp edildi 23 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 08:50 Mersin-Antalya yolunda meydana gelen trafik kazasının ardından yaşananlar şoke etti. Trafik kazası sonrasında yumruklar konuştu. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62db8c1b228c451b4f349333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş resmen açıkladı: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Gözyaşlarını tutamadı Kadıköy'de metrobüste yangın paniği Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü Erdoğan: ''Tüm dünyaya müjdeyi biz vereceğiz!'' Diyarbakır'da yabancı uyruklu şüpheli polisi alarma geçirdi Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı Şenol Güneş Trabzon'da kavgaya denk geldi Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı