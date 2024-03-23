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  4. Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı

Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı

İstanbul Kadıköy'de bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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