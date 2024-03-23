Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı 23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 10:45 İstanbul Kadıköy'de bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fe88b75bfceccd5e0decc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Yine bir ''sazan sarmalı'' vurgunu: Milyonlarca TL dolandırmışlar AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katilleri! Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi 8 ilde DEAŞ operasyonu; çok sayıda gözaltı var