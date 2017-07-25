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  3. 25 Temmuz 2017 11:45

Trafik magandası vatandaşların canını hiçe saydı

Aracı ile yoğun trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü, kendisinin ve diğer vatandaşların canını hiçe saydı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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