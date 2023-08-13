Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı 13 Ağustos 2023 Pazar Saat: 14:20 Güncelleme: 13 Ağustos 2023 Pazar 14:20 Aksaray’da trafiğe açık alanda bir trafik magandasının yaptığı hareketler 'pes' dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d8bc8139c2f362e86a90e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor Mansur Yavaş duyurdu: Mamak Metrosu'nun ihale süreci başlıyor Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında İstanbul'da bina çöktü, 1 kişi enkaz altında 35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti... Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı İzmir'de korkutan yangın