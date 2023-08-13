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  4. Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı

Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı

Güncelleme:

Aksaray’da trafiğe açık alanda bir trafik magandasının yaptığı hareketler 'pes' dedirtti.

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